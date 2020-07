Temptation Island 2020: i momenti top e flop (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ultima edizione di Temptation Island non ha di certo lasciato indifferenti gli spettatori. Sono, infatti, state tantissime le emozioni che si sono alternate di puntata in puntata. E, come ogni reality show che si rispetti non sono mancati i momenti top e flop, che lasciano un segno nella storia del reality show più appassionante degli ultimi mesi. Al top è stata sicuramente la gestione del programma di Filippo Bisciglia. Ancora una volta il conduttore si è dimostrato tanto super partes quanto in grado di gestire i momenti più intensi, anche durante situazioni che apparivano veramente disperate. Esemplare il suo intervento durante il confronto tra Ciavy e Valeria: Bisciglia ha preferito intervenire e non stare a guardare, fermando il 35enne di Ladispoli che aveva ... Leggi su dilei

