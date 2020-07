Rai 2, finisce l’agonia del pomeriggio: stop a Costantino, chiude la Maya (Di venerdì 31 luglio 2020) Resta a Casa e Vinci Rai 2 può tirare un sospiro di sollievo (più o meno): oggi andranno in onda le ultime puntate di Resta a Casa e Vinci e L’Italia Che Fa, le due trasmissioni che hanno consegnato al pomeriggio della rete un sonoro flop. E’ estate e i numeri fanno meno impressione rispetto al resto dell’anno, ma gli ascolti raccolti da Costantino Della Gherardesca e Veronica Maya in questi caldi mesi sono stati a dir poco imbarazzanti. Il quiz, versione post Coronavirus di Apri e Vinci, ha una mission che, col senno di poi, è quasi una beffa: “coinvolge le famiglie italiane”. Ne ha coinvolte davvero poche: media attorno al 2.5% di share e circa 300.000 spettatori. Il tutto (o meglio, il poco!) coinvolgendo un cast di personaggi famosi – da Marco Carta a Gabriele Corsi, da Elsa ... Leggi su davidemaggio

fabiofabbretti : Rai 2, finisce l’agonia del pomeriggio: stop a Costantino, chiude la Maya #restaacasaevinci #litaliachefa… - PFacchinello : RT @RadiocorriereTv: #buongiornoRai E non finisce qui… #Corrado, la #Corrida e l’arte dei dilettanti Dal ’68 al ’77 Corrado ospita aspiran… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: #buongiornoRai E non finisce qui… #Corrado, la #Corrida e l’arte dei dilettanti Dal ’68 al ’77 Corrado ospita aspiran… - axelvassallo : RT @RadiocorriereTv: #buongiornoRai E non finisce qui… #Corrado, la #Corrida e l’arte dei dilettanti Dal ’68 al ’77 Corrado ospita aspiran… - ivanpensiero : RT @RadiocorriereTv: #buongiornoRai E non finisce qui… #Corrado, la #Corrida e l’arte dei dilettanti Dal ’68 al ’77 Corrado ospita aspiran… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai finisce Zapata risponde a Calhanoglu, Milan-Atalanta finisce 1-1 Rai Sport "L'Italia che non finisce mai", che sorpresa nel pomeriggio televisivo

Al di là di “Buona tv a tutti”, vorrei segnalare un programma che ha debuttato sabato 25 luglio su Rai 1 il pomeriggio intorno alle 17,00. Il titolo è “L’Italia che non finisce mai”. In realtà, Federi ...

Coppe europee, aumentano i contagi in Spagna

Finito questo campionato, sarà tempo di Coppe e in questo caso a preoccupare è la situazione sanitaria con il Napoli che chiede chiarezza a una settimana dalla sfida contro il Barcellona ...

Al di là di “Buona tv a tutti”, vorrei segnalare un programma che ha debuttato sabato 25 luglio su Rai 1 il pomeriggio intorno alle 17,00. Il titolo è “L’Italia che non finisce mai”. In realtà, Federi ...Finito questo campionato, sarà tempo di Coppe e in questo caso a preoccupare è la situazione sanitaria con il Napoli che chiede chiarezza a una settimana dalla sfida contro il Barcellona ...