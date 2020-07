Playoff Serie B 2019/2020, tabellone e accoppiamenti: date e regolamento (Di venerdì 31 luglio 2020) Tutto pronto per l’avvio dei Playoff di Serie B 2019/2020. Il tabellone e gli accoppiamenti della post season sono ancora da definire e saranno chiari al termine dell’ultima giornata di campionato, con ancora tanti verdetti da scrivere. Per quanto riguarda le date, si parte martedì 4 agosto e mercoledì 5 agosto con i due turni preliminari, quindi le semifinali con l’andata l’8 e 9 agosto e il ritorno l’11 e 12, poi la finale di andata il 16 e di ritorno il 20: a quel punto conosceremo la terza promossa nella massima Serie. Per quanto riguarda il regolamento, il turno preliminare è in gara secca sul campo della squadra meglio classificata al termine della regular season: in caso di ... Leggi su sportface

diegocecati : RT @marifcinter: Serie A il 19 settembre e la settimana di ritardo recuperata la prima settimana di gennaio. Niente playoff. Più o meno la… - bianca_caimi : RT @marifcinter: Serie A il 19 settembre e la settimana di ritardo recuperata la prima settimana di gennaio. Niente playoff. Più o meno la… - Claudeherou : @MattiaGaudio91 @AntonioCorsa Beh siamo messi male allora, perché questo qui sta progettando il rilancio della seri… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Serie A: due gironi e playoff, la Lega dice no al nuovo format - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #SerieB, UFFICIALE: orari #playoff e #playout, ecco le date del campionato 2020/21. E il #Var... -