Pirlo: 'Ho avuto offerte in A e Premier. Ma la Juve è la strada giusta' (Di venerdì 31 luglio 2020) L'orgoglio gli si legge negli occhi e pure la voglia che ha di tornare in campo, anche se con un altro ruolo. Quattro anni dopo il suo addio alla Juventus, Andrea Pirlo è di nuovo qui, in giacca e ... Leggi su gazzetta

juventusfc : Ora è il momento delle domande a @Pirlo_official: «Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno dato tanto, ma ognuno… - romeoagresti : #Pirlo: 'A tutti piacerebbe imitare i percorsi di Zidane e Guardiola, ma bisogna meritarselo. Ho avuto proposte anc… - romeoagresti : #Pirlo: 'Volevo ringraziare il presidente, Fabio e Federico per questa grossa opportunità che mi hanno dato, ovvero… - PaoloVersa : RT @CAMARDELLAGio: Ho appena scoperto che #agnelli ha avuto bisogno della conferenza stampa di presentazione di #pirlo per mandare messaggi… - Domenico1oo777 : RT @juventusfans: 'Ho imparato tanto dai tantissimi allenatori che ho avuto (Conte, Allegri, Lippi, Ancelotti...). Ho in testa da un po' di… -