Non credete sia giusto inserire pure i sapiens nella catena alimentare? (Di venerdì 31 luglio 2020) Non so, magari è un'impressione. Però a sentire i ragionamenti intorno all'orso M49, si notano alcune argomentazioni poco convincenti. Viva la vita, si dice, anche via twitter e in veste istituzionale, viva l'Orso e in chiosa, un po' in silenzio, si sussurra: abbasso l'uomo. La libertà dell'Orso sem Leggi su ilfoglio

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - Alessan23932244 : RT @karma_charly: fratello e fam. rientrati dall' estero devono fare tampone e quarantena. In aeroporto hanno detto di andare ad ASL di com… - neednajwa : mi credete se vi dico che non riesco a dormire e che oggi devo pure partire? ma io come affronto tutto?! sento un p… - joe_catanza : RT @DELIA49124753: MA DAVVERO CREDETE ANCORA CHE ESISTA QUALCUNO CHE NON ABBIA DUE MINUTI PER MANDARVI UN MESSAGGIO?... #Menandlie... http… - Mania48Mania53 : RT @karma_charly: fratello e fam. rientrati dall' estero devono fare tampone e quarantena. In aeroporto hanno detto di andare ad ASL di com… -

Ultime Notizie dalla rete : Non credete Non credete sia giusto inserire pure i sapiens nella catena alimentare? Il Foglio Banchi singoli, Azzolina: “No a toni apocalittici, non bisogna spaventare le famiglie”

Noi stiamo investendo dove altri non l’hanno fatto. Problemi con i banchi monoposto per gli studenti disabili? No, non credo che sarà così. I banchi a rotelle sono pensati per la didattica innovativa, ...

La sindaca 5 Stelle esce dal coro "I blocchi navali non sono tabù"

È un importante indice di attenzione. Ma io sono come San Tommaso: se non vedo fatti, non credo. Come dice Di Maio, i protocolli sanitari devono valere per tutti, italiani e stranieri. Le fughe dai ...

Noi stiamo investendo dove altri non l’hanno fatto. Problemi con i banchi monoposto per gli studenti disabili? No, non credo che sarà così. I banchi a rotelle sono pensati per la didattica innovativa, ...È un importante indice di attenzione. Ma io sono come San Tommaso: se non vedo fatti, non credo. Come dice Di Maio, i protocolli sanitari devono valere per tutti, italiani e stranieri. Le fughe dai ...