Massimo Mauro: "Sarebbe folle se la Juve non passasse con il Lione ma Sarri non rischierebbe l'esonero" (Di venerdì 31 luglio 2020) Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, raccontando le sue sensazioni in vista della prossima partita di Champions League tra i bianconeri e il Lione. In campo tra 7 giorni, i bianconeri dovranno rimontare la sconfitta dell'andata per 1-0. Ecco le parole di Massimo Mauro. Tra una settimana si gioca Juve-Lione: pensa che i bianconeri saranno pronti? "Sarebbe folle se non succedesse: partita decisiva, da preparare come una finale di coppa del mondo....

