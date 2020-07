Katia Ricciarelli in lacrime a Io e Te: “Io ho vissuto questa cosa…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Katia Ricciarelli ha intrapreso questa nuova avventura a Io e te totalmente a cuore aperto, raccontandosi al pubblico e cercando di trarre dalle sue esperienze di vita dei consigli utili da poter dare a coloro che inviano messaggio alla trasmissione di Rai 1 condotta da Pierluigi Diaco. A tenere banco in queste ore sono le lacrime di Katia Ricciarelli durante l’ultima puntata di Io e Te, ecco di cosa si tratta. Katia Ricciarelli in lacrime Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, ecco che l’attenzione mediatica oggi si concentra sul percorso che Katia Ricciarelli sta facendo nel programma di Io e Te. In particolar modo, la cantante lirica è entrata nel cuore degli italiani ... Leggi su aciclico

infoitcultura : Pierluigi Diaco a Katia Ricciarelli: 'Hai perso la testa per Grigolo' | LaNostraTv - sciangri_ : RT @HuertDeAuteuil: Ditemi che non ho capito Ditemi che questo tizio per “complimentare” Katia Ricciarelli non ha detto che potrebbe essere… - infoitcultura : Katia Ricciarelli scoppia in lacrime durante la sua rubrica a Io e Te, Diaco allibito: «Che succede?» - infoitcultura : Katia Ricciarelli commossa a Io e Te. Ad una telespettatrice: “Non fare il mio stesso errore” - infoitcultura : Pierluigi Diaco a 'Io e te', Katia Ricciarelli scoppia a piangere e lui incredulo le chiede: «Katia, perchè?» -