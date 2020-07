Juventus U23, Pirlo: “Sono felicissimo di essere tornato, non vedo l’ora di iniziare” (Di venerdì 31 luglio 2020) Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23, un ritorno straordinario per il club bianconero, così come per l’ex centrocampista italiano. Di seguito le significative dichiarazioni di Pirlo, il quale ha palesato grande entusiasmo per la nuova avventura da guida tecnica: “Vorrei ringraziare il presidente Agnelli, che mi ha dato la possibilità di tornare all’interno della famiglia Juventus. Ho grandi obiettivi, ma tutto da scoprire: questo sarà un lavoro nuovo e non vedo l’ora di iniziare. In questi anni lontano dai campi ho capito che il percorso giusto da intraprendere fosse questo da allenatore. Sono felicissimo di essere tornato alla Juventus. Ancelotti, Conte, Lippi e ... Leggi su sportface

