Informazione | Mattarella | ‘no censure ma rispetto regole e responsabilità’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – No al "controllo sulle libere espressioni di stampa", si ad un sistema, come quello dell'Informazione giornalistica, che prevede regole e "responsabilità definibili". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio."Sul tema delle notizie manipolate -ha spiegato il Capo dello Stato- può sorgere un equivoco che è opportuno evitare, giacché potrebbe evocare il rischio della tentazione di un controllo sulle libere espressioni di stampa. Le fake news -notizie contraffatte- sono, normalmente, il prodotto di azioni malevole, abitualmente anonime, concertate allo scopo di ingannare la pubblica opinione, contando sull'effetto moltiplicatore del web e sulla assenza di sanzioni che ...

Coronavirus Covid-19: Mattarella, “i media hanno svolto un ruolo di grande rilievo nel contrastare la pandemia”

“Il mondo dell’informazione è stato interpellato dal virus e, nonostante le obiettive difficoltà vissute dal settore e dai singoli giornalisti, ha dato prova di saper essere al servizio dell’interesse ...

