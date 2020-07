Il traghetto serve per migranti: i turisti devono restare a terra (Di venerdì 31 luglio 2020) Sofia Dinolfo Ė successo l'altra notte a Porto Empedocle dove, il traghetto partito da Lampedusa con circa 300 migranti a bordo, dopo essere arrivato al porto non è più ripartito facendo infuriare i turisti Sono giorni dalle temperature bollenti quelli di Agrigento e, se fosse solo per la stagione estiva, potrebbe essere tutto normale, ma così non è dal momento che a scaldare gli animi sono le vicende di cronaca legate all’arrivo dei migranti, con non pochi problemi di ordine pubblico. L’ultimo, in ordine di tempo, quello che si è verificato l’altra notte a Porto Empedocle. Qui è accaduto che numerosi turisti erano in attesa di imbarcarsi per il traghetto che li avrebbe portati nelle isole Pelagie dove avrebbero ... Leggi su ilgiornale

