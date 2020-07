Il retroscena: Tonali da lunedì in vacanza. L’Inter resta in vantaggio, Cellino aspetta (Di venerdì 31 luglio 2020) Sandro Tonali resta in orbita Inter, ma da lunedì andrà in vacanza, al momento non sono previsti summit o blitz per chiudere. L’Inter resta in vantaggio, il Milan ci ha provato e magari ci riproverà, la Juve nelle ultime settimane è defilata. Ma bisogna avere ancora un po’ di pazienza, non sono previste accelerate nelle prossime ore, Cellino è in barca per qualche giorno di relax. L’Inter ha memorizzato le condizioni del Brescia, un prestito con obbligo per arrivare almeno a 35 milioni. Ma per la chiusura definitiva, l’unica cosa che conta, bisogna aspettare. Foto: sito ufficiale brescia L'articolo Il retroscena: Tonali da lunedì in vacanza. ... Leggi su alfredopedulla

