GP Gran Bretagna: incidente per Albon nelle prove libere 2 (VIDEO) (Di venerdì 31 luglio 2020) Cordolo alla destra, sovrasterzo, testacoda e macchina contro le barriere. Termina con 45 minuti di anticipo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna per Alexander Albon. Il pilota thailandese, dopo aver stampa il secondo tempo, ha finito la propria corsa piantando la Red Bull contro le barriere nel terzo settore del tracciato di Silverstone. Leggi su sportface

Cordolo alla destra, sovrasterzo, testacoda e macchina contro le barriere. Termina con 45 minuti di anticipo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna per Alexander Albon. I ...

