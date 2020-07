"Giusto che restino liberi" Adesso Farouk Kassam difende i suoi sequestratori (Di venerdì 31 luglio 2020) Valentina Dardari Da piccolo 177 giorni di prigionia. Adulto, dà una seconda chance a chi l’aveva rapito. E su Mesina: “Poteva giocarsi un po’ meglio le opportunità che lo Stato gli ha dato” Farouk Kassam è ormai adulto, ha 36 anni, e non ha certo dimenticato quei terribili 177 giorni di prigionia quando aveva solo sette anni. Ma Adesso sembra voler difendere i suoi rapitori ed è convinto che sia Giusto che restino liberi. Certo che tutti, anche loro, debbano avere una seconda possibilità. Il ex-bandito Matte Boe è diventato una guida escursionistica. E su Graziano Mesina, latitante per l’undicesima volta, non ha dubbi: “Poteva giocarsi un po’ meglio le ... Leggi su ilgiornale

Ciao a tutti, devo sostituire un A2 lite che di punto in bianco ha deciso di non funzionare più, dopo un anno e mezzo. Ok, forse non l'ho trattato così bene, ma sinceramente mi aspettavo una miglior r ...

Cisco, con lo smart working il perimetro della cybersecurity è cambiato

Come proteggere organizzazioni e dipendenti nella nuova normalità, ricca di sfide che comprendono cybersecurity e smart working? una domanda tutt’altro che banale; per questo abbiamo scelto di rivolge ...

