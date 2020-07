Elisa Isoardi: «Matteo Salvini? Ingombranti l’uno per l’altra. Gli sceglievo pure il colore dei calzini» (Di venerdì 31 luglio 2020) Sul numero di questa settimana, in edicola da ieri, 30 luglio 2020, di “Io Spio”, l’intervista ad Elisa Isoardi, conduttrice televisiva ed ex modella piemontese, classe 1982. La presentatrice de ‘La prova del cuoco’, dopo la cancellazione del cooking show di Raiuno, rimpiazzato dalla nuova trasmissione di Antonella Clerici, temeva di essere stata ‘tagliata fuori del tutto’. In serbo per lei, invece, il direttore Stefano Coletta aveva un altro programma: ‘Check Up’, storico programma di medicina, andato in onda dal 1977 al 2002. Nel corso della chiacchierata Elisa Isoardi si è sbottonata sulla carriera, ma anche sui suoi amori. Non è mancata ovviamente la domanda sull’ex compagno Matteo Salvini, con cui la ... Leggi su urbanpost

