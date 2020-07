Dl Sicurezza, Faraone, Iv,: 'intesa chiusa, ora la palla passa a Conte' (Di venerdì 31 luglio 2020) 'Noi siamo per fare il più in fretta possibile.Questi provvedimenti erano disumani e inutili per la Sicurezza', ha detto il parlamentare di Italia Viva Leggi su tg.la7

Dl Sicurezza, Faraone (Iv): 'intesa chiusa, ora la palla passa a Conte'

Davide Faraone di Italia Viva interviene sulla questione legata ai flussi di irregolari che in questi giorni stanno arrivando sulle nostre coste con gommoni di fortuna o ai casi di fuga dei migranti i ...

