Cyber security, UE condanna per la prima volta pirati informatici (Di venerdì 31 luglio 2020) Per la prima volta l’UE reagisce agli attacchi informatici, imponendo delle sanzioni e dando un forte segnale nella direzione della repressione dei fenomeni illegali in rete. Le sanzioni sono una delle opzioni disponibili del pacchetto di strumenti predisposto dalla task force informatica dell’UE per prevenire, scoraggiare e contrastare attività informatiche dolose condotte contro l’UE o i suoi Stati membri. Il quadro giuridico relativo alle misure restrittive mirate contro gli attacchi informatici è stato adottato nel maggio 2019 e rinnovato di recente. L’UE mantiene il suo impegno a favore di un ciberspazio globale, aperto, stabile, pacifico e sicuro e ribadisce pertanto la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di promuovere l’ordine ... Leggi su quifinanza

cinzia_ercolano : #securitysummitacademy Vi aspettiamo a #Settembre con @Clusit @mayhemspp @luca_bechelli @U3L4 @Saiber_Man… - cyber_welfare : SCOPRI COSA POSSIAMO FARE ASSIEME ATTRAVERSO UNA FRUTTUOSA COOPERAZIONE ?? Programma #CYBER #WELFARE #online… - trends_cyber : ?? La Randstad Technologies presenta la Cyber Security Academy in partnership con ENTOPAN INNOVATION. ? Promuove un… - CyberSecHub0 : RT @Cor_Com: #cybersecurity, a settembre riparte la Summit Academy di @Clusit - Cor_Com : #cybersecurity, a settembre riparte la Summit Academy di @Clusit -

Ultime Notizie dalla rete : Cyber security Cybersecurity, a settembre riparte la Summit Academy di Clusit CorCom Cybersecurity, a settembre riparte la Summit Academy di Clusit

Ripartiranno a settembre, dopo la pausa estiva, gli appuntamenti di Security Summit Academy, il format di comunicazione e informazione di Clusit, l’Associazione per la Sicurezza Informatica in Italia, ...

Effetto Covid, la crisi non ferma Leonardo (che si schiera a supporto della filiera)

La One Company di piazza Monte Grappa ha presentato i dati dei primi sei mesi del 2020. Di fronte a "condizioni di mercato estreme", reggono ricavi e ordini, soprattutto grazie al settore militare. "R ...

Ripartiranno a settembre, dopo la pausa estiva, gli appuntamenti di Security Summit Academy, il format di comunicazione e informazione di Clusit, l’Associazione per la Sicurezza Informatica in Italia, ...La One Company di piazza Monte Grappa ha presentato i dati dei primi sei mesi del 2020. Di fronte a "condizioni di mercato estreme", reggono ricavi e ordini, soprattutto grazie al settore militare. "R ...