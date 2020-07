Crollo del Pil, nel secondo trimestre cala del 12,4% (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – “Nel secondo trimestre del 2020 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito del 12,4% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali”. Lo rileva l’Istat. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Crollo del Pil, nel secondo trimestre cala del 12,4% Giornale radio sociale, edizione del 31 luglio 2020 Calo iscrizioni a Scienze Infermieristiche: “Stipendi da fame, giovani fuggono” L’appello di Sanca Veneta: “Firmate per farci presentare la lista” Giappone, allentate le restrizioni per il rientro dei residenti stranieri Assegnata la scorta a Carocci del Cinema America Leggi su dire

Agenzia_Ansa : Borse in profondo rosso, pesano i timori per gli effetti della #pandemia e il crollo del pil tedesco. Anche Wall St… - ilpost : Gli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2020 hanno subito la peggiore contrazione economica di sempre - fattoquotidiano : Ponte Morandi, le motivazioni della Consulta: “Urgenza di avviare ricostruzione e gravità del crollo giustificano l… - petergomezblog : Coronavirus, tonfo del pil in Francia nel secondo trimestre: -13,8%. È crollo record - akenatoth : RT @Agenzia_Dire: Il dato del #Pil del secondo trimestre 2020. -