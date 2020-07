Crash improvvisi per Microsoft Edge con Google: come risolvere il problema (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo gli svariati bug che hanno colpito Windows 10 con gli aggiornamenti più recenti, ora è il browser Microsoft Edge a mostrare il fianco alle critiche e a creare alcuni grattacapi di natura tecnica tanto agli utenti che lo utilizzano per navigare quanto ai tecnici di casa Microsoft. In particolare, come è possibile leggere sulle pagine del portale The Verge, nelle ultime ore sono tantissimi quelli che hanno segnalato crush improvvisi e inspiegabili freeze della piattaforma. Stando alle testimonianze, gli errori si verificano solo nel momento in cui iniziano a digitare una query di ricerca o un indirizzo nella barra degli indirizzi. Il malfunzionamento di Microsoft Edge dovrebbe essere imputabile proprio ad un problema di ... Leggi su optimagazine

