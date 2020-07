Con 500 imprese torna ‘Artigiani aperti ad agosto’ (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – torna nella Capitale ‘Artigiani aperti ad agosto’, il progetto della Cna di Roma, organizzato in collaborazione con il Campidoglio, che quest’anno nella sua dodicesima edizione si arricchisce di “un fortissimo valore simbolico”. Saranno in tanti infatti i romani che a causa dell’emergenza Covid-19 non si muoveranno dalla citta’, o lo faranno per un periodo di tempo piu’ limitato rispetto al solito. A loro, e ai turisti che sceglieranno la Citta’ eterna, ‘Artigiani aperti ad agosto’ offre un servizio per trovare tutte le attivita’ commerciali che restano attive. Bastera’ collegarsi ai siti della Cna e del Comune, o chiamare lo 060606, per conoscere la lista delle imprese aperte nel mese di agosto, che grazie all’iniziativa ... Leggi su romadailynews

Usa: record di decessi in un solo giorno, il più alto al mondo

Era il 23 giugno scorso quando, in un articolo pubblicato online su Corriere.it, analizzavamo l’andamento dell’epidemia negli Stati Uniti tracciando uno scenario che sembrava in preoccupante crescita.

