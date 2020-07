Bryan Cranston, l’attore di Breaking Bad ha avuto il Coronavirus (Di venerdì 31 luglio 2020) Breaking Bad, Bryan Cranston positivo al Covid: “Ho donato il mio plasma per la ricerca” Bryan Cranston, che ha interpretato il professore Walter White nell’amatissima serie televisiva Breaking Bad, ha confessato di essere risultato positivo al Coronavirus. L’attore lo ha comunicato ai suoi follower via Instagram, spiegando di essere guarito e di aver sviluppato gli anticorpi: per questo, ha poi deciso di donare il suo plasma alla ricerca come ha fatto, prima di lui, Tom Hanks. Nel video pubblicato sui social, Cranston ha spiegato: “Ho iniziato un programma alla Ucla, speriamo che donando il plasma possa aiutare le altre persone”, mostrando poi alcune immagini della procedura che dura all’incirca ... Leggi su tpi

