Blade Runner 2049: Jared Leto vuole uno spinoff sulla storia delle origini di Niander Wallace (Di venerdì 31 luglio 2020) Jared Leto sogna di proseguire la saga di Blade Runner con uno spinoff di Blade Runner 2049 dedicato alla storia delle origini del suo personaggio, l'enigmatico Niander Wallace. Jared Leto è tornato a parlare di Blade Runner 2049 sui social media: l'attore avrebbe espresso il desiderio di proseguire la saga con un film sulla storia delle origini di Niander Wallace, personaggio da lui interpretato nel film di Denis Villeneuve. "Mi è piaciuto molto far parte del film" scrive ... Leggi su movieplayer

