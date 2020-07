Berlusconi: “Usate contro Salvini le stesse armi contro di me” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Cavaliere difende il leader della Lega, dopo la votazione in Senato favorevole al processo per il caso Open Arms. “Forza Italia è contraria a questi metodi”, dichiara Berlusconi. Silvio Berlusconi, quando si tratta di giustizia e di processi, sa senza dubbio di cosa parla. E allora ecco che il leader di Forza Italia si … L'articolo Berlusconi: “Usate contro Salvini le stesse armi contro di me” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

faserone : @GuidoCrosetto Brr....stesse parole usate per fare fuori Berlusconi. - FlisiMaura : @mpaolo3 @AdryWebber @ltalia_dx Veramente Salvini si è 'legato' a Berlusconi solo per creare il CDX. Ben diversa la… - CarlottaMiller_ : Ma chi è Berlusconi Per dire nessun soccorso Conti usate a stuprarmi ammazzarmi minacciate i taddei E voi che non l… - FilippoCarmigna : Così ci teniamo Conte al governo per anni: se siete leader usate la testa -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi “Usate Regionali Liguria, Ferruccio Sansa: «Grillo è con me. Di Maio? Forse se l’è presa perché lo definivo gregario» Corriere della Sera