Ascoli-Benevento 2-4, Inzaghi passa al Del Luca (Di venerdì 31 luglio 2020) La gara tra Ascoli e Benevento termina con una netta vittoria per 2-4, in favore degli uomini di Inzaghi. La Strega vince il suo ultimo impegno di questo campionato e si prepara al suo approdo in Serie A. LE DUE SQUADRE Dionigi passa dall’attacco a tre, messo in campo nel match contro il Pisa, a un attacco a due formato da Ninkovic e Scamacca. Anche Inzaghi cambia modulo, rispetto alla gara contro il Chievo, schierando i suoi con un 4-4-2, per dare più compattezza tra i vari reparti. In avanti tornano titolari Sau e Di Serio, con Insigne e Improta sugli esterni a supportare i due attaccanti. FORMAZIONI Ascoli 3-4-1-2 Leali; Ferigra, Brosco, Gravillon; Padoin (dal 45′ Andreoni), Cavion (dal 62′ Eramo), Brlek, Sernicola; Petrucci (dal 45′ ... Leggi su sport.periodicodaily

