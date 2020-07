Appuntamenti macroeconomici del 31 luglio 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Venerdì 31/07/2020 01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 3,1%; preced. 2,9%) 01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,2%; preced. -8,9%) 07:00 Giappone: Fiducia consumatori (preced. 28,4 punti) 07:30 Francia: PIL, trimestrale (atteso -15,3%; preced. -5,9%) 08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (atteso -3%; preced. 3,2%) 08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso -3,3%; preced. 12,7%) 08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 30%; preced. 36,6%) 08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%) 08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,2%) 09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso -13%; preced. -5,3%) 10:00 Italia: PIL, annuale (atteso -17,6%; preced. -5,4%) 10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso -13%; preced. -5,3%) 11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%) 11:00 Unione ... Leggi su quifinanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 lug - Dati macroeconomici Terza lettura del Pil del secondo trimestre alle 8.30 (le 14.30 in Italia). Precedente: -5,0%. Consensus: -34,7% Richieste inizi ...Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del ...