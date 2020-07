Ape24 – Se mi lasci non vale (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDalla rissa tra scimmie a quella tra esseri umani. Ieri questa rubrica aveva ospitato i macachi thailandesi, oggi due famiglie del quartiere romano di Tor Bella Monaca. Se in Asia la baruffa è dovuta all’astinenza da cibo degli animali, nella Capitale il motivo del contendere è la fine di un amore. Due fidanzatini (17 anni lui e 16 anni lei) si sono lasciati e le famiglie non l’hanno presa bene. No, per niente. A raccontare la storia è stato il quotidiano “Il Messaggero” che parla addirittura di due round, uno al mattino e l’altro alla sera. Armati con bastoni, sedie e lime d’acciaio, i componenti delle due famiglie si sono affrontati senza esclusione di colpi. Alla fine sono state 12 le denunce e svariati i feriti. Tutto sarebbe nato da un litigio in strada tra i ... Leggi su anteprima24

