Andrea Bocelli si scusa per l’intervento negazionista ma da Brescia arriva un esposto (Di venerdì 31 luglio 2020) Andrea Bocelli si scusa per l'intervento in Senato al convegno dei negazionisti ma è tardi: è già partito un esposto da Brescia. A presentarlo in Procura è un 28enne di Orzinuovi (Brescia), uno dei paesi più colpiti dal Coronavirus. COSA HA DETTO Bocelli IN SENATO Il tenore italiano ha preso parte al convegno dei negazionisti del covid-19 negli scorsi giorni. Le sue dichiarazioni hanno raggiunto il web in quanto giudicate in linea con i negazionisti ma Bocelli non intendeva negare in alcun modo l'effettiva esistenza della pandemia globale: è stato frainteso, o forse si è espresso male. Le scuse arrivano sui social in video il 29 luglio. L'artista torna sulla faccenda per ... Leggi su optimagazine

