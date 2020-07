Alanis Morissette, Recensione di “Such Pretty Forks In The Road” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Stavo solo cercando di tenerlo insieme”, canta così in “Smiling” Alanis Morissette canzone che apre il suo nuovo album “Such Pretty Forks In The Road“, canzone che ci presenta ad un individuo che sta facendo il possibile per mettere la propria faccia in un viaggio coraggioso. La voce di Alanis è talmente piena di emozioni, che questo disco è un vero e proprio spettacolo ed ancora oggi a distanza di ben venticinque anni da Jagged Little Pill, l’artista riesce ancora a far emozionare e far riflettere. “Alla mia ragazza, tutta la tua innocenza e il tuo fuoco: quando ti allunghi, sono qui, inferno o acqua alta”, continua su “Ablaze”. Jagged Little Pill è stato rilasciato quando l’artista aveva solo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

