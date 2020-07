Zone di contatto con le «specie compagne» (Di venerdì 31 luglio 2020) Vale la pena cominciare dalla coda, provando a dire del «multispecie» di un femminismo queer e radicalmente intersezionale in cui la pratica del «fare mondo» è un «divenire-con» gli animali. Nel suo Bestiario Haraway. Per un femminismo multispecie (Mimesis, pp. 228, euro 20), Federica Timeto rilegge Donna Haraway gettando lo sguardo oltre i confini della specie, segnati da scienziati e colonizzatori che scrivevano la propria identità differenziandosi prima dagli animali e poi allungando la catena dello sfruttamento su altri corpi, … Continua L'articolo Zone di contatto con le «specie compagne» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Punture di zecche: cosa fare in caso di contatto e come rimuovere il parassita che si insedia sotto la cute. I consigli degli esperti del Bambino Gesù

