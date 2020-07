Vittorio Sgarbi contro tutti a Ogni Mattina: "Farete un po' più ascolti del solito" (Di giovedì 30 luglio 2020) Si aggiunge l'ennesima Sgarbianata in diretta televisiva. Stavolta accade nello studio Ogni Mattina, Vittorio Sgarbi è il protagonista dell'intervista condotta da Alessio Viola e il sentore che qualcosa di forte stia per accadere lo si percepisce già dall'inizio dell'intervento, ma è quando si entra nel torbido tema del rapporto con le donne che il critico d'arte suscita le reazioni di uno degli opinionisti seduti nel salotto di Adriana Volpe, il giornalista Alessio Poeta.Sgarbi esplica una sua posizione sul mondo femminile, dunque quale sarebbe la donna ideale per lui: "Nel politicamente corretto si dice che una donna debba avere gli stessi diritti? Allora non venga con me". pubblicato su TVBlog.it 30 luglio 2020 16:46. Leggi su blogo

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi guida i negazionisti del Covid: 'Virus non c'è più, siamo come ipnotizzati' - NaniPuffo : RT @JankoYAY: Vittorio Sgarbi è un coglione. Se sei d'accordo RETWEET - danidibbi_ : Ne conosciamo di miserabili, ma come Vittorio #Sgarbi ce ne sono davvero pochi. #OgniMattina - oscarfagiolo : RT @JankoYAY: Vittorio Sgarbi è un coglione. Se sei d'accordo RETWEET - CasaPoeta : RT @see_lallero: Vittorio Sgarbi show a #OgniMattina, lite con @CasaPoeta -