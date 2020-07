Svizzera, aperto processo penale nei confronti di Infantino (Di giovedì 30 luglio 2020) processo penale nei confronti di Infantino in Svizzera. Il presidente della Fifa: “Piena collaborazione con le autorità”. GINEVRA (Svizzera) – aperto processo penale nei confronti di Gianni Infantino in Svizzera. La decisione è stata presa dal procuratore straordinario Stefan Keller e riguarda l’incontro avuto dal presidente della Fifa con Michael Luber, procuratore generale elvetico. Il titolare dell’inchiesta, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha trovato elementi utili a dimostrare “la presenza di un comportamento riprensibile“. E le accuse contestate al numero uno del calcio mondiale sono quelle di abuso di ... Leggi su newsmondo

