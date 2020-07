Staff e consulenti costano caro: più spese per i Gruppi alla Camera. Aumentano i contributi per i partiti così come le uscite (Di giovedì 30 luglio 2020) Finanziati con oltre 30 milioni di euro dalla Camera dei deputati, i Gruppi parlamentari a Montecitorio nell’ultimo anno hanno ottenuto maggiori contributi, ma di media speso di più soprattutto sul personale dipendente e sui consulenti. Con il risultato che pur chiudendo tutti in attivo l’avanzo è andato assottigliandosi negli ultimi 12 mesi. Un quadro che emerge dai rendiconti approvati dai vari Gruppi e dagli organi di revisione e trasmessi al presidente della Camera, Roberto Fico. LA MAGGIORANZA. Andando alle forze che sostengono il Governo, visto il numero di parlamentari, il gruppo che ha ottenuto maggiori risorse da Montecitorio è quello del Movimento 5 Stelle: 9,1 milioni di euro a fronte del 7,2 milioni incassati nel 2018. ... Leggi su lanotiziagiornale

nello staff del sindaco Bonifazi, per due mandati, e infine è stato dipendente dell'Unione dei Comuni dell'Amiata, nell'ultimo anno e mezzo, prima di andare in pensione. Ha svolto incarichi paralleli ...

