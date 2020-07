Sky - Osimhen, è tutto fatto: la prossima settimana la famiglia sarà in città per cercare casa (Di giovedì 30 luglio 2020) Quando sarà ufficiale il passaggio di Victor Osimhen al Napoli? tutto dipende da Aurelio De Laurentiis e da quando vorrà scrivere il classico tweet d'annuncio. Leggi su tuttonapoli

