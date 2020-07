Secondo il Tg2 non c’è stata l’autorizzazione a procedere contro Salvini, poi rettificano. I precedenti (Di giovedì 30 luglio 2020) Durante l’edizione del Tg2 delle 18:15 la giornalista Maria Antonietta Spadorcia lancia la notizia in diretta dal Senato: «Non è passata l’autorizzazione a procedere! Sembrava un voto scontato visto anche il si di Italia Viva al processo a Matteo Salvini e invece no! Sono stati 141 i voti favorevoli, appunto, perché Salvini andasse a processo e 149 no. Quindi, Salvini non andrà a processo, non è stata concessa l’autorizzazione a procedere». La giornalista Rai non è nuova a servizi ritenuti vicini al leader della Lega e del centrodestra, e in questo episodio non riporta affatto il vero: sul caso Open Arms da parte del Senato l’autorizzazione a procedere c’è stata. Il ... Leggi su open.online

Open_gol : Al Tg2 la giornalista annuncia che Salvini non sarà processato. Critiche sui social, ma in quanti hanno notato la r… - lonelysaige : RT @gisellaruccia: Megafigurona del Tg2 delle 18.15: l'inviata Spadorcia annuncia lo scoop secondo cui il Senato NON ha autorizzato il proc… - albedo87 : RT @gisellaruccia: Megafigurona del Tg2 delle 18.15: l'inviata Spadorcia annuncia lo scoop secondo cui il Senato NON ha autorizzato il proc… - SimoneBonzanini : RT @gisellaruccia: Megafigurona del Tg2 delle 18.15: l'inviata Spadorcia annuncia lo scoop secondo cui il Senato NON ha autorizzato il proc… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Tg2 Secondo il Tg2 non c’è stata l’autorizzazione a procedere contro Salvini, poi rettificano. I precedenti Open Open Arms, l'incredibile gaffe del Tg2: "Colpo di scena, Salvini non andrà a processo"

La diretta, a volte, può giocare brutti scherzi. È il caso del servizio del Tg2 che, proprio in una diretta dal Senato a pochi secondi dalla chiusura delle votazioni sul caso Open Arms, ha annunciato ...

Coronavirus, Gb: accordo con Sanofi e Gsk per 60 milioni dosi vaccino

La Gran Bretagna si accaparra altre milioni di dosi di un potenziale vaccino contro Covid-19 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Il governo di Londra, secondo quanto riferito da Skynews, avrebbe siglato ...

La diretta, a volte, può giocare brutti scherzi. È il caso del servizio del Tg2 che, proprio in una diretta dal Senato a pochi secondi dalla chiusura delle votazioni sul caso Open Arms, ha annunciato ...La Gran Bretagna si accaparra altre milioni di dosi di un potenziale vaccino contro Covid-19 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Il governo di Londra, secondo quanto riferito da Skynews, avrebbe siglato ...