Scoprire il velo di Iside (Di giovedì 30 luglio 2020) di Giuseppe Tranchese Resto sempre più attonito ed a tratti rattristato dal percepire, soprattutto in questi ultimi anni, quanto si sia esacerbato l’orientamento umano verso la separazione tra gli stessi uomini ed il resto del mondo che li circonda. Mentre l’intelligenza della Natura lavora sempre nel senso della differenziazione e dell’organizzazione (un’unica cellula si divide, si moltiplica e dopo qualche mese appare una creatura umana o animale, straordinariamente strutturata), noi umani sembriamo essere, soprattutto nel sociale, sempre più spasmodicamente occupati a creare caos, deformazione e divisioni tra noi stessi e verso i tre regni, estremizzando e riducendo quella visione cartesiana (che ha dato, comunque, un grande contributo al pensiero filosofico) che ridisegnava la relazione tra l’uomo e gli altri viventi sulla base del metodo: ... Leggi su ildenaro

Probabilmente, solo da bambini siamo stati in grado di riconoscerci, senza i veli posti dalle trappole dell’io, come parte del tutto e solo allora, seppur per poco tempo, saremo stati in grado di ...

