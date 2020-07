Processo Open Arms, Italia Viva voterà si per il processo a Salvini (Di giovedì 30 luglio 2020) Presa di posizione netta da parte del partito politico fondato da Matteo Renzi, Italia Viva, che proprio per bocca dell’ex premier annuncia il proprio assenso nell’autorizzazione a procedere via processo verso Matteo Salvini, in merito all’accusa di sequestro di persona riferito alla questione della nave dell’ONG Open Arms, che all’epoca dei fatti restò in mare per 19 giorni nell’agosto 2019, ai tempi del governo Conte I, il leader della Lega non consentì lo sbarco dei migranti sul territorio Italiano. Numeri sufficienti Italia Vita ancora una volta può rivelarsi l’ago della bilancia in merito ad una questione politica decisamente importante, dopo la questione Bonafede ... Leggi su giornal

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - LegaSalvini : OPEN ARMS, SALVINI: 'QUESTO E' UN PRESUNTO PROCESSO SURREALE' - ITALIA 'LA MIA DIGNITA' NON HA PREZZO, SE MI COSTA… - Adnkronos : #OpenArms, #Bonino: 'Sì a processo, #Salvini si difenda in tribunale' - Elleenne1 : RT @neXtquotidiano: #Salvini dice che vuole andare a processo a testa alta: ma allora perché poi ogni volta scappa? - dalcais78 : RT @napam_51: Open Arms, la supercapriola di Renzi. Cambia idea e fa processare Salvini -