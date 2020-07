Processo ai "Big Tech". E Trump ne approfitta. "Giustizia o ci penso io" (Di giovedì 30 luglio 2020) Luigi Guelpa I quattro grandi di Facebook, Apple, Amazon e Google accusati di pratiche anti concorrenza È stato un appuntamento storico per il settore della tecnologia. Ieri i quattro Ceo delle multinazionali Tech più potenti e ricche al mondo, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai e Tim Cook, hanno testimoniato in videoconferenza al Campidoglio per rispondere alle accuse di pratiche anticompetitive. Secondo i legislatori i «Big Tech», ovvero Facebook, Amazon, Google e Apple, avrebbero accentrato troppo potere in questi anni, facendo piazza pulita della concorrenza e gestendo dati e informazioni in maniera poco trasparente. L'audizione, davanti al sottocomitato Antitrust della Camera, è stata calendarizzata dopo un'indagine durata oltre un anno. In questi ultimi 13 mesi i colossi hi-Tech ... Leggi su ilgiornale

