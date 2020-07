Pd, Valle e Lavolta: “A Torino Istituto Intelligenza Artificiale” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Pd chiede a Regione e Comune di attivarsi per portare a Torino l’Istituto Nazionale per l’Intelligenza Artificiale. La richiesta è contenuta in due ordini del giorno, presentati rispettivamente dal consigliere regionale Daniele Valle a Palazzo Lascaris e dal consigliere comunale Enzo Lavolta in Sala Rossa. “Chiedo alla Regione – dice Valle – di sostenere con tutta la sua forza la candidatura di Torino a capitale dell’Intelligenza Artificiale. Come ho evidenziato nel mio ordine del giorno la ricerca in campo di Intelligenza Artificiale è molto indietro nel nostro paese, basti pensare che negli Stati Uniti vale oltre 2 miliardi e da noi appena 200 milioni. Penso ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Valle Lavolta Viaggi in Italia per l’estate 2020: i borghi della Valle d’Aosta ViaggiNews.com