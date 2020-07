Ostia, la mamma del bimbo di 3 anni messo in vendita dal papà: 'Non sapevo nulla, mi aveva detto che sarebbe tornato presto' (Di giovedì 30 luglio 2020) ' Non sospettavo nulla '. Sono queste le parole della mamma del bambino di 3 anni di Ostia che il papà di etnia rom ha provato a vendere a dei bagnanti in spiaggia qualche giorno fa. L'uomo è stato ... Leggi su leggo

infoitinterno : Ostia, la mamma del bimbo di 3 anni messo in vendita dal papà: «Non sapevo nulla, mi aveva detto che sarebbe tornat… - MLGcopyright : RT @Gazzettino: #bimbo venduto ad #ostia, la mamma sotto choc: «Mi fidavo di mio marito» - Lucia05149332 : RT @FrancoFrattini: VE LA IMMAGINATE LA MADRE IGNARA?CON LE REGOLE SOTTOMISSIONE CHE VIGONO IN QUELLE COMUNITÀ!SPERO VITTIMA E NON COMPLICE… - infoitinterno : Ostia, bambino venduto sul lungomare: la mamma estranea ai fatti - infoitinterno : “Venduto in cambio di sesso”: trovata la mamma del bambino di Ostia -