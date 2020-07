Milan, doppio scambio con la Fiorentina (Di giovedì 30 luglio 2020) Milan e Fiorentina sono al lavoro per tentare di costruire dei team competitivi in vista del prossimo campionato di Serie A, e in tal senso pare che sia nata un asse di mercato tra le parti che potrebbe portare ad un clamoroso doppio scambio.LO scambiocaption id="attachment 913393" align="alignnone" width="1024" Rafael Leao (getty images)/captionSecondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan si sarebbe aggiunto alle pretendenti per Federico Chiesa. La società rossonera sembra che abbia pronta una strategia alquanto particolare per tentare di portare a Milanello il giovane classe 1997: l'idea pare che sia quella di proporre un doppio scambio ai viola, con Chiesa e Milenkovic in direzione ... Leggi su itasportpress

