Metro Linea 2, sospesa la circolazione dei treni: ecco quando (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È prevista la sospensione della circolazione dei treni Metropolitani della Linea 2 fra Napoli Campi Flegrei e San Giovanni Barra per realizzare nuove passerelle per l’attraversamento pedonale a Piazza Cavour e Montesanto. Per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di realizzare gli interventi di rinnovo, come quelli eseguiti a Piazza Amedeo, da sabato 1 a martedì 11 agosto sarà sospesa la circolazione fra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra, sulla Linea 2 Metropolitana. Inoltre, la fermata Montesanto resterà chiusa anche dal 12 al 16 agosto. A lavori ultimati, programmati nel periodo estivo durante il quale è minore la presenza di passeggeri, i ... Leggi su anteprima24

c_appendino : #RT @TorinoClick: #Metro linea 1 #Torino quasi 1 milione di euro per la progettazione del prolungamento fino al ce… - LuceverdeRadio : RT @anmnapoli: ????Metro Linea 1: la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola - Dante - anmnapoli : ????Metro Linea 1: la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola - Dante - _rjardon : RT @Gianlucapica91: - frances37900818 : @atm_informa ma come è possibile treno in metro in centrale fermo da circa 15 minuti sulla linea verde -

Ultime Notizie dalla rete : Metro Linea Metro linea 2 di Napoli chiusa tra Campi Flegrei e San Giovanni Barra 1-11 agosto 2020 Napolike Scippo nella metro a Milano: i ladri soffiano il cellulare a una ragazza che legge un messaggio

Dopo aver individuato la vittima, una ragazza impegnata in una conversazione telefonica con uno smartphone di ultima generazione che era in attesa della metropolitana linea verde della Stazione Centra ...

Bologna, l'appello dei 50 sindaci della città metropolitana: "Accediamo in fretta al Mes"

"Il Recovery Fund dispiegherà le sue grandi potenzialità solo a partire dalla seconda metà del prossimo anno. Noi, soprattutto sul piano sanitario, abbiamo necessità di intervenire subito. Accediamo a ...

Dopo aver individuato la vittima, una ragazza impegnata in una conversazione telefonica con uno smartphone di ultima generazione che era in attesa della metropolitana linea verde della Stazione Centra ..."Il Recovery Fund dispiegherà le sue grandi potenzialità solo a partire dalla seconda metà del prossimo anno. Noi, soprattutto sul piano sanitario, abbiamo necessità di intervenire subito. Accediamo a ...