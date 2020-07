Lotta secondo posto: partite decisive a Bergamo e Napoli (Di giovedì 30 luglio 2020) Una poltrona per tre. Inter, Atalanta e Lazio si sfidano per la seconda piazza, alle spalle della Juventus, che si è laureata Campione d’Italia la scorsa domenica. Gli uomini di Inzaghi sono impegnati sul campo del San Paolo, contro il Napoli: sarà una sfida affascinante anche per il possibile record di reti in Serie A per Ciro Immobile. Bergamo, invece, sarà il palcoscenico della delicata sfida tra Atalanta ed Inter. Le due squadre si troveranno di fronte allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Sarà una gara importante per stabilire l’ordine di arrivo per il massimo campionato italiano. Le due compagini nerazzurre saranno attente al risultato della Lazio e proveranno a precedere la Vecchia Signora in graduatoria. Le provocazioni di Conte sul secondo posto non possono ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Lotta secondo Lotta secondo posto: partite decisive a Bergamo e Napoli alfredopedulla.com Green e giornalismo, Daniela Spera: "A Taranto la mia lotta per l'ambiente"

Il tuo veloce percorso è stato un crescendo di risultati e di iniziative coraggiose. Si ha l’impressione che tu abbia agito secondo un programma ben preciso. E’ così? "In realtà ho perseguito un ...

Nuova Toyota Yaris ibrida: prova, scheda tecnica e prezzi

La prova su strada di una protagonista annunciata del mercato, ma in un luogo molto significativo per le sfide che l'auto sarà destinata ad accettare. Bruxelles è la patria delle istituzioni comunitar ...

