Lorenzo Amoruso, dal calcio a «Temptation Island» con Manila Nazzaro (Di giovedì 30 luglio 2020) Lorenzo Amoruso, nella nuova ed ibrida versione di Temptation Island, ha giurato di amare Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia che da tre anni gli sta a fianco. Lo ha giurato, ha detto, «sulla tomba di mio padre». E la reginetta, oggi, «non può farmi passare per fannullone», ha detto Amoruso, il cui amore sarebbe direttamente proporzionale alla poca voglia di serietà che, negli anni, ha avuto. Leggi su vanityfair

