Liguria, un neonato positivo al Covid-19: nessun problema di salute (Di giovedì 30 luglio 2020) A La Spezia un neonato è risultato positivo al Covid-19. A quanto apprende l’Agi da fonti sanitarie, i genitori del neonato risultato positivo alla Spezia non sono positivi. Il piccolo non presenta particolari problemi di salute. La positività è emersa nell’ambito delle attività di screening e prevenzione messe a punto dal sistema sanitario regionale. Leggi su sportface

fontanabuona : Liguria, 13 nuovi positivi al Covid19. Fra loro c’è un neonato - lucainge_tweet : Liguria, 13 nuovi positivi al Covid19. Fra loro c’è un neonato - tigullio_tweet : Liguria, 13 nuovi positivi al Covid19. Fra loro c’è un neonato - MarioGuglielmi : Coronavirus, anche un neonato tra i 13 nuovi positivi in Liguria - Rivierapress24 : Coronavirus, anche un neonato tra i 13 nuovi positivi in Liguria -

A La Spezia un neonato è risultato positivo al Covid-19. A quanto apprende l’Agi da fonti sanitarie, i genitori del neonato risultato positivo alla Spezia non sono positivi. Il piccolo non presenta ...Tra i nuovi contagi anche un neonato. Sono 74 i positivi collegati al focolaio savonese la persona deceduta è un uomo di 81 anni con comorbidità Regione Liguria sottolinea che "non c'è alcun nuovo clu ...