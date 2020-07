Lammers: “Red Bull combatterà questo fine settimana con Mercedes o Racing Point” (Di giovedì 30 luglio 2020) L’aspettativa per questo Gran Premio di Gran Bretagna è che la Mercedes vincerà di nuovo ma la Red Bull combatterà. Jan Lammers pensa che la Red Bull Racing potrebbe essere in grado di affrontare la sfida con il pilota inglese a condizione che i loro problemi con l’RB16 siano risolti. Per la Red Bull la stagione non sta andando come sperato. Prima della stagione l’aspettativa era che la squadra di Max Verstappen potesse competere con la Mercedes, ma per il momento non è così. Red Bull continua a lottare con diversi problemi. Sarà quindi un lavoro molto difficile per la squadra competere con la Mercedes a Silverstone. La squadra tedesca è molto forte ... Leggi su sport.periodicodaily

