La classifica degli stadi più preziosi al mondo | Tottenham in vetta | Allianz Stadium e San Siro fuori dalla top-20

Il valore dei vari brand calcistici ma non solo. Nel suo report annuale Brand Finance ha stilato anche la classifica dei migliori stadi di tutto il mondo sulla base del Venue Performance Rating che tiene conto dell'influenza dell'esperienza stadio sul tifoso durante una gara, della potenziale influenza dello stadio su quello che accade sul terreno di gioco e del potenziale dell'impianto nel generare ricavi. Considerati tutti questi parametri, l'Hotspurs stadium del Tottenham si piazza al primo...

Solo l’ultima giornata stabilirà chi chiuderà questo anomalo campionato dietro la Juve – Le romane sparigliano la corsa per il secondo posto e per l’ingresso in Europa League – Tra Genoa e Lecce salve ...E’ emersa la data dell’udienza E’ stato un campionato complesso e molto dinamico quello di Serie B, con la classifica on continuo movimento ... ottenuti per il ritardo dei pagamenti degli scorsi mesi.