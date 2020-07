Kyrgios-Coric, botta e risposta sui social: “Livello intellettuale pari a 0”, “Hai bevuto?” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Ho letto ciò che ha scritto ma non mi interessa“. Borna Coric di recente ha snobbato le critiche di Nick Kyrgios in merito a quanto accaduto all’Adria Tour. Il tennista australiano, chiamato nuovamente in causa, ha deciso di rispondere direttamente sui social: “Dovrebbe interessarti. Hai per caso pietre in testa? Puoi difendere i tuoi compagni, sto solo cercando di responsabilizzarli. Sono giocatori di tennis, non sono persone speciali. Così come penso che Coric abbia un livello intellettuale pari a zero“. Immediata, però, la contro-risposta di Coric: “Davvero Kyrgios? Predichi sul comportamento altrui? Sei annoiato oppure hai bevuto un po’ troppo?“. You should care. ... Leggi su sportface

