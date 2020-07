Klopp: mio padre è stato il mio allenatore di vita, ma è morto prima di vedermi su una panchina (Di giovedì 30 luglio 2020) Jurgen Klopp s’è sempre rivisto in sua madre. Poi un giorno s’è guardato allo specchio e quel che ha visto l’ha spaventato: era suo padre. “Ho 53 anni, e ho paura, perché assomiglio a mio padre. Sono uguale a lui. Non sono mai sembrato mio padre, per tutta la vita. Ho sempre pensato di essere come mia madre. Poi all’improvviso… “Sono mio padre!”. E non è facile, perché il tecnico campione del mondo col suo Liverpool dei record ammette di avere un grosso conto col passato aperto. Suo padre non ha mai avuto la possibilità di vederlo diventare un allenatore e condividere i suoi successi. Norbert Klopp morì poco prima che ... Leggi su ilnapolista

