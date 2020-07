iPhone, il trucco per scoprire se qualcuno spia i tuoi messaggi (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli smartphone sono pieni di informazioni private, quindi è necessario assicurarsi di non essere spiati. Uno dei modi migliori per individuare un ficcanaso è controllare il record del tempo di visualizzazione del tuo iPhone. Vai su Impostazioni e poi su Screen Time, quindi fai clic su Vedi tutte le attività. Fai tap su Giorno e sarai in grado di vedere una sequenza temporale di quando stavi usando le app. Quindi, se non eri sul tuo telefono alle 11, ma lo Screen Time mostra che stavi usando Instagram in quel momento, allora qualcosa potrebbe essere in corso. Scopri i ficcanaso sull’iPhone leggendo i tuoi messaggi o DM con questo trucco geniale Questo è un ottimo modo per scoprire se qualcuno ha guardato attraverso il ... Leggi su italiasera

italiaserait : iPhone, il trucco per scoprire se qualcuno spia i tuoi messaggi - zazoomblog : Il trucco iPhone per scattare foto perfette dall’alto verso il basso (#10) - #trucco #iPhone #scattare #perfette - PianetaDeals : Selfie Ring Light, BlitzWolf Selfie Clip LED Ricaricabile con Luminosità Regolabile a 40 LED, Lampada Anulare Trucc… -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone trucco Come usare al meglio l’iPhone: 4 semplici trucchi per sfruttarlo più a lungo La Stampa WhatsApp, scoperto modo per usare due numeri sullo stesso telefono: trucchi

Come avere un secondo numero WhatsApp sullo stesso telefono e usare due account contemporaneamente: le soluzioni per Android e iPhone in attesa del rilascio della funzione ufficiale. Usare lo stesso n ...

Il trucco per controllare di nascosto lo status dei contatti su WhatsApp

Come si fa a restare anonimi su Whatsapp? Se lo chiedono in molti, visto che fioccano ovunque i forum e i consigli di esperti sul come rendere invisibile la propria presenza nelle chat. In questo arti ...

Come avere un secondo numero WhatsApp sullo stesso telefono e usare due account contemporaneamente: le soluzioni per Android e iPhone in attesa del rilascio della funzione ufficiale. Usare lo stesso n ...Come si fa a restare anonimi su Whatsapp? Se lo chiedono in molti, visto che fioccano ovunque i forum e i consigli di esperti sul come rendere invisibile la propria presenza nelle chat. In questo arti ...