Il “paradosso Lapadula”: comunque vada, la “sua” squadra retrocederà in Serie B… (Di giovedì 30 luglio 2020) Sta lottando per salvare la “sua” squadra. Ma, anche in caso di permanenza, la “sua” squadra retrocederebbe comunque. Vi capiamo. Non è semplice così da spiegare, ma non siamo esperti di Sudoku né di indovinelli matematici. Il discorso è più facile di quanto sembri. Lo possiamo chiamare il “paradosso Lapadula“: l’attaccante del Lecce ha segnato ieri il gol decisivo a Udine che lascia ancora accese le speranze salvezza dei giallorossi, Genoa permettendo. Ecco, qui casca l’asino. Lapadula gioca nel Lecce, ma è in prestito proprio dal Genoa. Se il Lecce non riesce a salvarsi, la “sua” squadra retrocederà in B. Se il Lecce riesce a salvarsi, la “sua” squadra retrocederà in B ... Leggi su calcioweb.eu

