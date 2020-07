Emotet, il malware che ruba gli allegati delle nostre email per ingannarci meglio (Di giovedì 30 luglio 2020) Su internet non si può mai stare tranquilli e bisogna sempre fare attenzione alle possibili minacce che possono celarsi dietro ogni link, email sospetta o allegato strano. La botnet Emotet vuole rendere la nostra vita ancora più difficile intrufolandosi nelle nostre conversazioni email, rubandoci addirittura degli allegati. A spiegarne il funzionamento è stato il ricercatore della sicurezza di Binary Defense James Quinn durante un’intervista con BleepingComputer, che ha anche chiarito come si tratti di un attacco inedito, perché non era mai capitato in precedenza che una botnet utilizzasse allegati rubati agli utenti per aggiungere credibilità alle email utilizzate per diffondere se stessa e ... Leggi su ilfattoquotidiano

WebSecurityIT : RT @FBussoletti: #cybercrime, #Emotet ora ruba anche gli #allegati. Gli esperti #CyberSecurity: L'obiettivo è usarli per dare maggiore cred… - CyberSecHub0 : RT @FBussoletti: #cybercrime, #Emotet ora ruba anche gli #allegati. Gli esperti #CyberSecurity: L'obiettivo è usarli per dare maggiore cred… - FBussoletti : #cybercrime, #Emotet ora ruba anche gli #allegati. Gli esperti #CyberSecurity: L'obiettivo è usarli per dare maggio… - GiorgioPStream : Emotet, il malware che si intrufola nelle conversazioni email ora ruba i vostri allegati | Tom's Hardware - Denise28400374 : RT @PandaSecurityIT: Identificato per la prima volta nel 2014, #Emotet ha continuato a infettare i sistemi IT. Come si comporta oggi e co… -

Ultime Notizie dalla rete : Emotet malware Emotet, il malware che si intrufola nelle conversazioni email ora ruba i vostri allegati Tom's Hardware Italia Emotet, il malware che ruba gli allegati delle nostre email per ingannarci meglio

Da quando è stato riportato in auge, Emotet ha iniziato a installare il trojan TrickBot sui computer Windows compromessi, per poi passare a diffondere nuovamente il malware QakBot, sostituendo ...

Emotet, il malware che si intrufola nelle conversazioni email ora ruba i vostri allegati

Su internet non si può mai stare tranquilli e bisogna sempre fare attenzione alle possibili minacce che possono celarsi dietro ogni link, email sospetta e allegato strano. La botnet Emotet vuole rende ...

Da quando è stato riportato in auge, Emotet ha iniziato a installare il trojan TrickBot sui computer Windows compromessi, per poi passare a diffondere nuovamente il malware QakBot, sostituendo ...Su internet non si può mai stare tranquilli e bisogna sempre fare attenzione alle possibili minacce che possono celarsi dietro ogni link, email sospetta e allegato strano. La botnet Emotet vuole rende ...